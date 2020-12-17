Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

17.12.2020 16:42
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Kaya'nın kullandığı 07 BHS 33 plakalı motosiklet ile Mustafa Karaca'nın kullandığı 07 AEH 024 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Şaziye Demirel ayağından yaralandı. - ANTALYA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mustafa Karaca, Otomobil, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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