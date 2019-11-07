Son Dakika Haberleri: Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Trabzon'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, Yomra ilçesinden Trabzon istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çömlekçi Mahallesi'ndeki köprünün ayağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Aslan ile beraberindeki Mert Tosun, Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Ekipler, ağır yaralanan sürücü Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniye bir süre trafiğe kapanan sahil yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İtfaiye, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:27 Kaynak: AA
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