Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

09.04.2022 00:54
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan cadde üzerine giriş yapan otomobil sürücüsü, yol üzerinde seyreden motosiklete çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan 19 yaşındaki Egemen A. çarpışma sonucu havada taklalar atarak yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yere düşen gencin yardımına koştu. Olay yerine 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Kazada yaralanan Egemen A'ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin bilincinin açık olduğu, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

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Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı

Motosiklet, Zonguldak, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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