Otomobil önce yayaya sonra elektrikli bisikletliye çarptı: 2 yaralı

ADANA - Adana'da bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan kıza, ardından elektrikli bisikletle seyir halinde bulunan kadına çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 UP 011 plakalı otomobil ile karşıdan karşıya geçmek isteyen Ö.D.'ye daha sonra da elektrikli bisikletle seyir halinde olan G.S'ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki kadın da yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ö.D'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.