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Otomobil parkı kavgasında bıçaklandı

44 dakika önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, apartman görevlisi Ali Işık (37), daha önce otomobil park etme yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Otomobil parkı kavgasında bıçaklandı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, apartman görevlisi Ali Işık (37), daha önce otomobil park etme yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Uzundere 6004 Sokak'taki Gül Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Apartman görevlisi Ali Işık, birkaç gün önce bölgede oturan ancak kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle araç park etme meselesi yüzünden kavga etti. Ali Işık, bugün yine otomobiliyle apartmanın önüne gelen kişiyle bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ali Işık kalçasından bıçaklandı. Çok kan kaybeden Işık, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:43 Kaynak: DHA
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