Otomobil patpata çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil patpata çarptı. Patpat ikiye bölünürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Düzce-Akçakoca ile Zonguldak- Alaplı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı'dan Akçakoca istikametine seyir halinde olan otomobil, önünde seyir halinde olan D.A. idaresindeki tarım aracı olarak tabir edilen patpata çarptı. Çarpmanın etkisi ile tarım aracı olan patpat ortadan ikiye ayrılırken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan patpat sürücüsü D.A. ile patpatta yolcu olarak bulunan S.A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından, yaralıları Akçakoca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kaza nedeniyle Alaplı-Akçakoca yolu kısa süreli tek şeritten sağlanırken, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazada yaralanan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE