Son Dakika Haberleri: Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

7 saat önce

Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi.

Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Avcılar D-100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Kazada sürücü hafif ve yanındaki yolcu ağır yaralanırken, güvenlik kulübesindeki güvenlikçiler ölümden döndü.

Kaza, 05.00 sularında D-100 Karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil Büyükçekmece istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilde kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Kaza anında devriye atan güvenlik görevlileri ise ölümden döndü.

Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Aracın çarptığı güvenlik kulübesi tamamen yıkılırken, takla atan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza anında bahçede devriye atan ve ölümden dönen güvenlik görevlisi ise, "Kaza anında devriye atıyordum içerde, birden kaldırıma çarptı ve takla ata ata bahçeye girdi. Sonra güvenlik kulübesine çarptı" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Hintli adam, ünlü oyuncu Hrithik Roshan'a hayran olan karısını öldürüp intihar etti Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil restoranın bahçesine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]