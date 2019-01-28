Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, şarampole girdi.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, şarampole girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Saraydüzü istikametine gitmekte olan Fehmi Boylu'nun (79) kullandığı 34 YK 7366 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan şarampole girdi. Kaza sonrası sürücüyle birlikte araçta bulunan Sabri Uzun (67), Gülsel Uzun (49), Yusuf Çelik (15) ve Ramazan Çelik (41) yaralandı. Yaralılar Sinop Boyabat Devlet Hastanesine kaldırırken, sürücü Fehmi Boylu Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsü Boylu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

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