Son Dakika Haberleri: Otomobil takla attı: 4 yaralı
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Otomobil takla attı: 4 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Abana istikametinden İnebolu ilçesine gelen Rıza Özcan yönetimindeki 34 BNP 435 plakalı hafif ticari araç, İnebolu-Abana karayolu Karadeniz Mahallesi mevkiindeki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Araç, Kastamonu, İnebolu, Güncel
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