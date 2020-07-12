Otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen trafik kazasın 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin takla ataması sonucu meydana gelen trafik kazasın 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çardak mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Sivas istikametine giden A.A. yönetimindeki 58 ABN 185 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çardak mevkiinde takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan K.A, T.A, K.A, ve M.T.A yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.