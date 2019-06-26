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Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

45 dakika önce

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralıKASTAMONU - Trabzon'dan Kastamonu'nun Araç ilçesine gelmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
KASTAMONU - Trabzon'dan Kastamonu'nun Araç ilçesine gelmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan memleketleri Kastamonu'nun Araç ilçesine dönmekte olan İsmail Heyder idaresindeki 28 YC 606 plakalı otomobil, Hanönü ilçesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Heyder olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Özkan Güllüoğlu (31), Selma Güllüoğlu (53), Fatma Nur Heyder (8), Fadime Heyder ve Nisa Nur Heyder yaralandı. Yaralılar, Hanönü ve Taşköprü ilçesinden sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılarak buralarda tedavi altına alındılar.
Kaza sonrası jandarma ve bölge trafik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemenin ardından İsmail Heyder'in cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayı haber alan ailenin yakınları, hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi.
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:42 Kaynak: İHA
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