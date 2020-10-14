Arkasında saban olan traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Arkasında saban olan traktöre çarptı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

kaza Korkuteli- Bucak karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bucak istikametinden Korkuteli istikametine gelen Celal Sarıcalar idaresinde 07 RF 982 plakalı arkasında saban olan traktöre, Osman Ayhan idaresindeki 07 HN 691 Plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Ayhan ve Cengiz Ayhan ile traktör sürücüsü Celal Sarıcalar yaralandılar. Yaralılar Ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.