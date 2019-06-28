Otomobil traktöre arkadan çarptı: 7 yaralı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
'ın Gerger
ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gerger'in Onevker köyü yakınlarında Yakup D. idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yakup D. ile otomobilde bulunan Nergiz D., Sibel D., Mehmed Eren D., Fatma D., Gökhan D. ve Zeynep D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger ve Kahta
İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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