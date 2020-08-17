Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Yunak Saray Mahallesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 06 BLK 142 plakalı Renault marka otomobil, arkasında saman makinesi bağlı olan H.B. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savrulurken, otomobil ve traktör sürücüleri yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:18

Kaynak: İHA

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı