OTOMOBİL TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

01.07.2022 12:13

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada Lübnan uyruklu A.E. (46) hayatını kaybetti, araçtaki Lübnan uyruklu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin arpa yüklü traktörün römorkuna çarptığı kazada Lübnan uyruklu A.E. (46) hayatını kaybetti, araçtaki Lübnan uyruklu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya Karayolu Örenkaya kavşağında meydana geldi. Lübnan uyruklu A.E. yönetimindeki 34 DGB 200 plakalı kiralık otomobil, H.Ü.'nün kullandığı 03 L 3554 plakalı traktörün arpa yüklü römorkuna çarptı. Kaza sonrası devrilen römorktaki arpalar yola saçılırken, otomobilde bulunan Lübnan uyruklu G.K. (37), S.A. (19), G.A. (16), M.A. (13) ve Z.A. (7) ağır yaralanırken, sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü A.E. ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar aynı hastanede tedaviye alınırken, traktör sürücüsü H.Ü. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİL TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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