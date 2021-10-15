Otomobil üst geçidin beton ayağına çarptı!, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde edinilen bilgilere göre Alaattin Taş, idaresindeki aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YOLA SAVRULDU

Savrulan araç üst geçidin beton ayağına çarptı. Beton ayağa çarpan araç tekrar yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Taş'ın oğlu Doğukan Taş'ı ve kimliği belirsiz bir şahsı Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan ilk müdahalede ise Alaattin Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 YAŞINDAKİ OĞLU VE 18 YAŞINDAKİ GENÇ DE ÖLDÜ

Sürücü Taş'ın hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimliği sonradan belirlenen 18 yaşındaki Ömer Akkun'dan da acı haber geldi. Hastaneye doktorların tüm müdahalesine rağmen Akkun'un da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemelerde yaklaşık 23 metrelik fren izi tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.