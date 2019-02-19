Son Dakika Haberleri: Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerine yolun karşı tarafına geçmek isteyen Songül I'ya, Araf K., idaresindeki 02 KH 1645 plakalı otomobil çarptı. Yaşanılan kazada yaralanan Songül I., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Songül I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

Araf, Adıyaman, 3. Sayfa
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