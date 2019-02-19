Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'da, yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerine yolun karşı tarafına geçmek isteyen Songül I'ya, Araf
K., idaresindeki 02 KH 1645 plakalı otomobil çarptı. Yaşanılan kazada yaralanan Songül I., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Songül I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:09 Kaynak: İHA
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