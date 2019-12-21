Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü - Son Dakika

Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü

6 saat önce

Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründüZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kandilli beldesinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Zonguldak-Ereğli Karayolunun Kandilli beldesi girişinde meydana geldi. Sabahattin Aygün (27) yönetimindeki 67 ASL 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Aygün ile otomobildeki Kübra Orhan (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELDE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ, YOL KAPANDI

Kazada, yüksek gerilim hattının kabloları koparak yola savrulurken, Kandilli beldesi karanlığa büründü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin kabloları yoldan kaldırmasının ardından normale döndü. Elektrik kesintisi yaşanan beldede ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü

Kandilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
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