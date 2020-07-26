Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa- Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Haşim Y. idaresindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil. karşıdan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Berkay Özkan'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA