Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı
1 saat önce
AYDIN'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak (51) ve oğlu Ferdi Kızılyaprak'a (23) otomobil çarptı.
AYDIN'ın Çine
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Raziye Kızılyaprak (51) ve oğlu Ferdi Kızılyaprak'a (23) otomobil çarptı. Kazada anne öldü, oğlu ise yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın- Muğla
yolunda Dorumlar Mahallesi yakınlarındaki döner kavşakta meydana geldi. Aydın'dan Muğla'ya giden Erkin A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, kızı Pınar
Güzel'in evine gitmek için kavşağın karşısına geçmeye çalışan Raziye Kızılyaprak ve oğlu Ferdi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya Raziye Kızılyaprak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Ferdi Kızılyaprak (23) ise çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferdi Kızılyaprak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazada ölen anne Raziye Kızılyaprak'ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
- Aydın
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:10 Kaynak: DHA
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Katil Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı