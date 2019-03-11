Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı - Karabük
1 saat önce
Karabük'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Karabük
'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
, Ahmet Haşim
Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Eda Nur Aydoğan
'a (12), Aydın
E. idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Aydoğan, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:53 Kaynak: AA
3 Çocuk Babası Uzman Çavuş, Evinde İntihar Etti, Acı Haberi Alan Eşi Sinir Krizi Geçirdi
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor
AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar
Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti