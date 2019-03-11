Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı - Karabük

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı - Karabük

1 saat önce

Karabük'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Karabük'te otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi, Ahmet Haşim Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Eda Nur Aydoğan'a (12), Aydın E. idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Aydoğan, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Aydoğan, Karabük, Güncel
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