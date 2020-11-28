Otomobilin çarptığı köpeğe evlerine alıp, müdahale ettiler - Son Dakika

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı köpeğe, Alemdar ailesi sahip çıktı. Evlerine alarak yaralarına müdahale eden aile, güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi.

Kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de önceki gün, bir otomobil yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Kısa süre duran sürücü daha sonra yoluna devam etti. Kaza yerinin yakınında bulunan evde yaşayan Alemdar ailesi, acı içerisinde kıvranan köpeğin yardımına koştu. Aile, ayağından yaralanan köpeği eve getirerek müdahale etti. Ertuğrul Alemdar güvenlik kamerasındaki görüntüleri izlerken köpeğe çarpıp yoluna devam eden otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.