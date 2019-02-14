Otomobilin Çarptığı Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye
ilçesine bağlı Harran
Kapı Caddesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Seyit Muhsin'e (22) henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Mehmet Akif İnan
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seyit Muhsin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:40 Kaynak: İHA
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