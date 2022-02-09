Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.K idaresindeki 09 ACS 889 plakalı otomobil, Bağarası Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nebi Canıpek'e (79) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savruldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN