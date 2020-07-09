Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı Kadın sürücüyü yaralı adamın yakınlarından zabıta ekipleri koruyarak ekip aracıyla uzaklaştırdı Esenyurt'ta bir kadın sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı

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Kadın sürücüyü yaralı adamın yakınlarından zabıta ekipleri koruyarak ekip aracıyla uzaklaştırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Yaşlı adamın yakınları olay yerine gelerek, adama çarpan araca saldırarak sürücüyü aradı. Bu sırada olay yerinde bulunan zabıtalar kadın sürücüyü, araca alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Gazi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün idaresindeki 34 SE 6832 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düşerken, kadın sürücü ise olayın şokuyla ağlamaya başladı.

Yaşlı adamın yakınları araca saldırarak, sürücüyü aradı

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları, otomobile tekmeler atarak kadın sürücüyü bulmaya çalıştı. Yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama yaptıkları ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Kadın sürücüyü zabıta ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı

Yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırırken, olay yerinde bulunan zabıta ekipleri ise olayın şokunu atlatmakta güçlük çeken kadını sürücüyü ekip arabasına alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşlı adamın hastaneye kaldırılmasıyla birlikte ortalık sakinleşti. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından araç kaza mahallinden kaldırılırken, kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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