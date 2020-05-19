Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Okan Erce yönetimindeki 09 LC 093 plakalı otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine geçen kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Osman Zeybek (39) yönetimindeki 45 RA 7505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle araçlardaki yolcular Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılınç (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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