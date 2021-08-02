Otomobiller çarpıştı, araçtakiler yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir Karayolu, Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki 42 KG 097 plakalı BMW marka otomobil, sanayi kavşağına yaklaştığı esnada aynı şeritte seyir halinde olan H.C. idaresindeki 42 BDG 20 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 42 BDG 20 plakalı otomobil, refüjdeki kaldırım taşlarına çarpıp devrilerek yan yatarken, kontrolden çıkan diğer otomobil trafik levhalarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasından her iki aracın sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunanlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüleri sağlık kontrolü için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA