Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi - Son Dakika
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Otomobil

Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi

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Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mazda 28 yıl sonra premium bir görünüme sahip olmak adına logosunu yenileme kararı aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentte ortaya çıkan logoyu kullanmaya başlayan dev şirketin yeni tasarımı daha yuvarlak dış hatlara ve keskinleştirilmiş "M" şekline sahip.

30.01.2025 09:13
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Japon otomobil devi Mazda, 1997'den beri kullandığı logosunu daha premium bir konuma taşımak için değişikliğe gitti. Genç ve sportif imajıyla bilinen markanın artık lüks ve sofistike bir kimliğe bürünmek istediği ve CX-90 gibi şık ve kaliteli SUV modellerine yönelmesinin ardından logosunu da yenilediği öğrenildi.

PATENTTE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'da alınan patentte ortaya çıkan ancak bugüne kadar hiç kullanılmayan Mazda'nın yeni logosu bugünden itibaren artık her yerde görücüye çıkacak.

Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi

MODERN VE SADE BİR TASARIM

28 yıl sonra değişen logo mevcut tasarımın temel unsurlarını korurken, daha yuvarlak dış hatlara ve keskinleştirilmiş "M" şekline sahip. Öte yandan yeni logoda üç boyutlu efektin yerini daha modern ve sade bir düz tasarım alıyor.

Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi

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Son Dakika Otomobil Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Bence eskisi daha güzeldi. 19 1 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Logo değişikliği dediğin Peugeot gibi olur. 11 0 Yanıtla
  • Mesut Dogan:
    Çok radikal değişim olmuş bu yaaa.. Gözümüz uzun süre alışamaz şimdi bu yeni logoya.nedecük şimdi. 7 0 Yanıtla
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