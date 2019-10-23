"Otomotiv pazarında işlerin düzelmeye başladığını görüyoruz"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni Superb modelimizin getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz." dedi.

Skoda'nın yenilenen modeli Süperb'in tanıtımı, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Türkiye'de 170 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan yeni Superb modeli, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunuyor.

Başar, toplantıda yaptığı konuşmada, Superb'in marka için önemli olduğunun altını çizerek, "Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor. Bu adetlerle Avrupa'nın en çok Superb sedan satan pazarları arasında yer aldık. Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sırayı alarak büyük bir başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

"2019'da yüzde 4'e yakın pazar payınını hedefliyoruz"

Yeni Superb ile D segmentinde daha iddialı olduklarını ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Superb için 2019 yılı hedefimiz 4 bin 100 adetti. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. 170 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Superb'in getireceği motivasyon ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımıza düşünüyoruz. Skoda olarak 2019 yılı hedefimiz ise, 13 bin 500 adetlik satış ile yüzde 4'e yakın pazar payına ulaşmak.

Satışlarımızın içerisinde Superb ikinci sırada yer alıyor ve ilk 9 ayda toplamda 8 bin 107 adetlik satışın 2 bin 300 adedi Superb'e ait oldu. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni Superb modelimizin getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte 2019 Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz."

"Ara vermiş olduğumuz yükseliş temposuna tekrar ulaşacağımızı ön görüyoruz"

Gelecek yıla ilişkin Türkiye otomobil pazarı beklentilerine değinen Başar, "Gelecek yılı hepimiz çok merak ediyoruz. Bu tempo devam ederse sadece otomobil pazarından bahsediyorum, 500 binlik bir rakama ulaşmak ve belki de aşmak çok şaşıracak bir durum olmayacak bizim için. İşlerin düzelmeye başladığını görüyoruz bu bizi çok mutlu ediyor. 2018'in nisan, mayıs aylarında ara vermiş olduğumuz yükseliş temposuna tekrar ulaşacağımızı ön görüyoruz." dedi.

5 yıllık planlarını da açıklayan Başar, gelecek yıl pazara sunacakları yeni modellerle otomotiv pazarında segment olarak paylarını yüzde 92'ye çıkartacaklarını bildirdi.