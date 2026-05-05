Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Elektrikli araçlara geçiş ve tedarik zincirindeki sorunlar, otomotiv sektöründe köklü şirketleri zor durumda bıraktı. Art arda gelen kapanma ve işten çıkarmalar dikkat çekiyor.

BÜYÜK ŞİRKETLER FAALİYETLERİNİ DURDURUYOR

Krizin öne çıkan örneklerinden biri Londra merkezli otomobil süpermarketi Cargiant oldu. Şirket, nisan ayında yüksek maliyetler ve ikinci el araç tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle perakende operasyonlarını durdurdu. Bu karar 500 çalışanı doğrudan etkiledi.

Online araç satış platformu Cazoo’nun iflası ise 900 kişinin işsiz kalmasına yol açtı. Sektörün önemli oyuncularından Lookers da devralma sürecinin ardından 650 kişiyi kapsayan işten çıkarma programı başlattı. Toplamda yaklaşık 2 bin 500 çalışan işsizlik riskiyle karşı karşıya kaldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Sektördeki dönüşümün merkezinde elektrikli araçlara geçiş yer alıyor. Geleneksel bayiler, benzinli ve dizel araçlara dayalı iş modellerini bu yeni sisteme uyarlamakta zorlanıyor.

Elektrikli araçların daha az bakım gerektirmesi, bayilerin servis ve yedek parça gelirlerini düşürürken, Tesla gibi doğrudan satış yapan markalar da klasik bayilik sistemini tehdit ediyor.

YENİ STRATEJİLER GÜNDEMDE

Bu dönüşüm karşısında şirketler yeni iş modellerine yöneliyor. Group 1 Automotive gibi büyük gruplar, düşük kârlı bayiliklerini elden çıkararak Geely gibi yükselen Çinli elektrikli araç üreticileriyle iş birliklerine gidiyor.