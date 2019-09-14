Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
1 saat önce
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 921 bin 187 oldu.
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 921 bin 187 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:00
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