Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu - Son Dakika
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Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu

6 saat önce

Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini sürdürdü.

Otomotivde ilk çeyreğin lideri Renault oldu, System.String[]

Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini sürdürdü.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Türkiye'de üretim yapan Renault, yılın ilk üç aylık döneminde 16 bin 275 adet satışla Türkiye otomotiv pazarında ilk sırada yer aldı.

Ardından 15 bin 977 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 14 bin 887 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı.

Ford 12 bin 992 adetle dördüncü ve Toyota da 8 bin 17 adetle beşinci sırada konumlandı.

İlk çeyrekte 10 adetten az satan markalar

Markaların hafif ticari hariç, yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında Renault 15 bin 759 adetlik satışla birinci oldu. Ardından 11 bin 975 adetle Volkswagen ve 10 bin 671 adetle de Fiat sıralandı.

Yılın ilk çeyreğinde 10 adetten az satışlara bakıldığında, Infiniti marka araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 2 adet Maserati, 3 adet Lamborghini, 4 adet Aston Martin, 6 adet Ferrari ve 7 adet de Alfa Romeo satıldı.

En yüksek satış C segmentinde

Öte yandan, 2020 yılı mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 45,1 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,8 azalış izlendi.

Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek pay yüzde 41,56 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 41 bin 408 adet ile sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 44,86'ya gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 71,51'e yükseldi.

Mart sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,9'la yine sedan otomobiller oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA1. ÇEYREK SATIŞ (ADET)
RENAULT 16.275
FIAT 15.977
VOLKSWAGEN 14.887
FORD 12.992
TOYOTA 8.017
PEUGEOT 7.786
DACIA 6.454
OPEL 5.430
HYUNDAI 5.105
CITROEN 4.269
MERCEDES-BENZ 3.984
HONDA 3.847
SKODA 3.757
SEAT 2.813
BMW 2.234
AUDI 2.189
KIA 2.183
NISSAN 1.797
JEEP 1.030
VOLVO 697
MITSUBISHI 471
LAND ROVER 365
SUZUKI 319
MINI 278
IVECO 251
ISUZU 171
SUBARU 160
DS 149
KARSAN 138
SSANGYONG 133
JAGUAR 71
PORSCHE 66
SMART 36
MAZDA 28
LEXUS 21
ALFA ROMEO 7
FERRARI 6
ASTON MARTIN 4
LAMBORGHINI 3
MASERATI 2
BENTLEY 1
INFINITI 0
TOPLAM 124.403

Volkswagen, Türkiye, Renault, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:28 Kaynak: AA

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