Son Dakika Haberleri: Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

54 dakika önce

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan otopark kavgasında başından vurularak ağır yaralanan şahıs da hayatını kaybetti.

Otopark kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan otopark kavgasında başından vurularak ağır yaralanan şahıs da hayatını kaybetti. Kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi gecesi otopark tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Araç parkı yüzünden çıkan kavgada Faik Korkmaz (26), Hüseyin Yıldız (36), Metin Korkmaz (28) ve Adem Yıldız'ın (27) ardından Mehmet Korkmaz (33) da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Korkmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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