Otoyolda yürürken kamyon çarpan adamın, yolcu otobüsünden indiği belirlendi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde bir yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu ölen Barış Bayram'ın (23), yolculuk yaptığı otobüste başka bir yolcu ile tartıştıktan sonra yol üzerinde indiği belirlendi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde yolda yürürken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Barış Bayram'ın neden yolda yürüdüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, Bayram'ın yolcu otobüsünden indiğini tespit eden ekipler, söz konusu yolcu otobüsünün Ankara istikametine seyrettiğini belirledi.

Kahramankazan Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akıncı Gişeleri mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünün sürücüsü ile yolcuların ifadesi alındı.

Kazada hayatını kaybeden Bayram'ın yolcu otobüsünde bulunan kadın bir yolcu ile tartıştığı, bu nedenle kendi isteğiyle araçtan inmek istediği öğrenildi.

Ekipler, Bayram'ın yolcu otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçtiği esnada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.