Ovakorusu'ndaki ayılar kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan ayı barınağında ayılara, kış uykusu öncesi özel bakım ve beslenme programları uygulanıyor.

"Ayılara Özgürlük" projesi kapsamında 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan dans ettirilen ayıların bakımı ve rehabilitasyonu için Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1996 yılında kurulan merkez faaliyetini sürdürüyor.

Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ülkenin dört bir tarafından çeşitli sebeplerde getirilen 69 ayı yer alıyor.

Merkezdeki yaşam alanlarında kış uykusuna yatması beklenen ayılara, görevliler tarafından özel yemlerin yanı sıra armut, havuç, elma, taze meyve ve ekmek veriliyor.

"Bu süreçte daha fazla yem veriyoruz"

Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, merkezde 10 hektarlık alanda ayıların yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Toplamda 69 boz ayıya ev sahipliği yaptıklarını belirten Sezer, ayıların kış uykusu hazırlık süreçlerinin başladığını ifade etti.

Sürecin yaz sonundan kış dönemine kadar devam edeceğini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Ayılarımızı, kalorisi ve proteini yüksek çeşitli meyveler ile yemlerle besliyoruz. Bu süreçte daha fazla yem veriyoruz. Böylece kış uykusu süreçlerini tamamlamış oluyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerden yaralanmış, öksüz kalmış, doğada zarar görmüş ayılar merkezimize getiriliyor. Tekrar doğaya dönemeyecek ayılar bize geldikten sonra biz onların genel muayenelerine başlıyoruz. Sonrasında ayılar yaşamlarının sonuna kadar merkezimizde konuk oluyor. Kesinlikle doğaya dönemeyecek ayıları burada tutuyoruz."

"Yağ depolamaları için uygun besinler seçiyoruz"

Merkezde görevli Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız da ayıların bakımlarının titizlikle yapıldığını kaydetti.

Ayılar için hassas olan bu dönemi sıkıntısız atlamak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Kış uykusu öncesinde Metabolik hastalıklar, iç dış parazitler, kış uykusuna hazırlık aşamasında oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla koruyucu hekimlik süreci başlıyor. Beslenmelerine dikkat ediyoruz. Yağ depolamaları için uygun besinler seçiyoruz. Ayı bakımı diğer hayvanlara göre farklı. Vahşi ve yırtıcı hayvanlar. Genellikle inatçı hayvanlardır. Saldırganlar ama bir o kadar da korkak ve meraklılar."