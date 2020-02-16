Ovit Tüneli ile artık Rize-Erzurum arasındaki bağlantı hiç kesilmiyor - Son Dakika

Erzurum karayolu yapılan Ovit Tüneli sayesinde artık kapanmıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılının Haziran ayında açılışı gerçekleştirilen Ovit Tüneli sayesinde Rize-Erzurum karayoluna yoğun kar yağmasına rağmen trafik artık aksamıyor. 2017 yılının Kasım ayında yörede kar yağışının etkili olmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılan ardından resmi açılışı da 2018 yılının Haziran ayında gerçekleşen Ovit Tüneli sayesinde, Ovit Dağı'na yoğun kar yağmasına rağmen Rize-Erzurum karayolunda yıllarca süren kar çilesi artık yaşanmıyor. Tünel olmadan önce kullanılan eski yol ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.



Ovit tüneli sayesinde rahatlıkla dağı aştıklarını dile getiren Emre Öztürkoğlu isimli vatandaş "Biz eski otobüs şoförüyüz. Eskiden geçmek mümkün değildi. Şuan her şey çok güzel" dedi.



Ovit Tüneli'nin bir velinimet olduğunu dile getiren tır şoförü Bekir Seyhan, "Ben bu yola yaklaşık 2010'dan beri çalışıyorum. Daha önceleri burayı geçmemiz mümkün değildi. Kasım ayından sonra burada yol kapanıyordu. Şuanda hava şartları ne olursa olsun bu yolu kullanıyoruz. Allah yapandan da, devletimizden de, herkesten de razı olsun. Biz Ankara'dan İspir- Yusufeli arasındaki barajlara malzeme taşıyoruz. Bu yolu sadece yazları kullanabiliyorduk. Şimdi Şubat ayındayız hala kullanıyoruz. Burası bir velinimet. Gereksiz yatırım olarak nitelendiriyorlar ama sonuçta bu bir hizmet 3 yıllık, 5 yıllık bir yatırım değil. Düşünsenize Erzurumlu bir vatandaş kalkacak 3 saat sonra gelecek Rize'ye tatilini yapacak, denize girip akşamında geriye dönecek. Bu yol sadece bu tünelle bitmiyor ki, sonra ki tünellerde var. Türkiye ileriye dönük yatırımlar yapıyor, gereksiz gibi gösteriliyor ama çok büyük yatırımlar bu yatırımlar. Bu tünel sayesinde Erzurum denize kavuştu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



Trabzonlu taksici Hüseyin Köse ise, tünel açılmadan önce aylarca Ovit'in kapalı olduğunu bu yüzden dağı aşamadıklarını dile getirerek, "Yolar şuan çok güzel, her şey çok iyi. Bu yolun eski zamanlarını da bilirim şimdi bu yolu tünel sayesinde geçebiliyoruz. Burada Kasım ayından Nisan-Mayıs ayına kadar yol kapalı oluyordu. Şimdi şu havada, şu manzarada gittik döndük" şeklinde konuştu.



Ankara'dan bir dava için İspir'e gelmek zorunda kalan ve Trabzon Havalimanından Ovit Tüneli vasıtasıyla İspir'e kısa sürede ulaşan Avukat Çiğdem Gürsoy ise, "İspir'de duruşmamız vardı, onun için gelmiştim. Tünelden 2. kez geçiyorum. Kasım ayında geçtiğimizde de çok beğenmiştim, şimdi de öyle. Eğer bu tünel olmasaydı bu duruşmaya gelmemiz imkansızdı. Tünelden önce burada yol 4-5 ay kapalı olurmuş, açılmazmış. Şuan tünel olduğu için gelebildik ve duruşmamızı görebildik" dedi. - RİZE