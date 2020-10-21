"OxyContin" suçlamalarını kabul eden Purdue Pharma firması 8 milyar doları aşkın ceza ödeyecek - Son Dakika

"OxyContin" suçlamalarını kabul eden Purdue Pharma firması 8 milyar doları aşkın ceza ödeyecek

21.10.2020 19:33

NEW ABD'de afyon katkılı ağrı kesici ilacı OxyContin'in çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği suçlamalarını kabul eden ilaç firması Purdue Pharma 8 milyar dolardan fazla ceza ödeyecek.

NEW ABD'de afyon katkılı ağrı kesici ilacı OxyContin'in çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği suçlamalarını kabul eden ilaç firması Purdue Pharma 8 milyar dolardan fazla ceza ödeyecek.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Purdue Pharma, güçlü bir ağrı kesici olan OxyContin'in bağımlılığa neden olduğu suçlamalarını kabul etti.

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen ise reçeteyle satılan bu ağrı kesicilerin kötüye kullanılmasının ülke genelinde bağımlılığı artırmasına ve trajik ölümlere neden olduğuna dikkati çekerek, Purdue Pharma şirketinin 8 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Ülkede afyon katkılı, bağımlılığa yola açan ağrı kesicilerin yarattığı toplumsal kriz bu ilaçları üreten şirketlere yönelik tepkilere neden oldu.

Söz konusu ağrı kesicilerin yarattığı bağımlılık krizinin odağındaki Purdue Pharma şirketine de ülke genelinde binlerce dava açıldı.

2007 yılında da benzer suçlamaları kabul eden ve 630 milyon dolardan fazla ceza ödeyen Purdue Pharma, tazminat ödemeleri için iflas başvurusunda bulunmuştu.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, opioid bağımlılığı ve aşırı doz kullanımı ABD'de 2000 yılından beri 500 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'OxyContin' suçlamalarını kabul eden Purdue Pharma firması 8 milyar doları aşkın ceza ödeyecek - Son Dakika

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