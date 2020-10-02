Oyak Renault en beğenilen ilk 50 işverenden biri seçildi - Son Dakika

Oyak Renault en beğenilen ilk 50 işverenden biri seçildi

Yenilikçi projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarılara ulaşan Oyak Renault, sunduğu çalışan deneyimi ile de en beğenilen ilk 50 işverenden biri oldu.

Oyak Renault en beğenilen ilk 50 işverenden biri seçildi, System.String[]

Yenilikçi projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarılara ulaşan Oyak Renault, sunduğu çalışan deneyimi ile de en beğenilen ilk 50 işverenden biri oldu.

Oyak Renault açıklamasına göre, Universum tarafından Türkiye'de bu yıl sekizincisi düzenlenen "En Çekici İşverenler" araştırmasının sonuçlarına göre, şirket, son iki yılda toplamda 29 basamak yükselerek mühendislik alanında ilk 50 şirket arasında en büyük sıçramayı gerçekleştirdi.

Oyak Renault ayrıca, ankete katılan tüm öğrencilerin tercihinde 40'ıncı, genç profesyoneller tercihleri arasında ise 42'ci sırada yer aldı.

Bu yılki sıralama, Türkiye'nin önde gelen 55 üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Sağlık, Tıp, Edebiyat, Hukuk, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında eğitim gören 54 bin 597 öğrencinin seçimiyle tamamlandı. Oyak Renault'nun başarısı, uluslararası çalışma olanakları, çalışanlarına sunduğu profesyonel eğitim ile gelişim fırsatları ve gelişimi destekleyen liderlere sahip olması üniversite öğrencileri tarafından en beğenilen ilk 50 şirketten biri olmasını sağladı.

"2020 En Gözde Şirketler Araştırması"

Açıklamaya göre, Oyak Renault daha önce de nisan ayında Türkiye'nin en geniş öğrenci ağlarından olan 3İK (Üniversite İş ve Kariyer Kulüpleri Birliği) tarafından gerçekleştirilen ve 38 üniversiteden, 55 binin üzerinde öğrencinin katıldığı En Gözde Şirketler 2020 Araştırması'nda 15 basamak yükselişle 37'nci sıraya yerleşmişti. Oyak Renault aynı araştırmanın En Gözde Otomotiv Sektörü Şirketleri sıralamasında genç yetenek faaliyetlerine yaptığı yatırımlarla konumunu pekiştirerek 1 basamak yükselişle ikinci sırada yer almıştı.

"Gençlere her zaman güncel kalabilecekleri bir ortam sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, "Oyak Renault'ya katılmak, gücünü çeşitlilikten ve inovasyondan alan, dünyanın en büyük otomotiv organizasyonuna adım atmak anlamını taşıyor. Bu çerçevede gençlere değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe; yüksek teknolojiye sahip ürünler, üretim ve iş süreçleri üzerinde çalışma fırsatı sağlayarak her zaman güncel kalabilecekleri bir ortam sunuyoruz.

Gençlerle ile ilk teması kurduğumuz yetenek kazandırma uygulamalarımız, geçtiğimiz yıl uluslararası Stevie ödüllerinde 'En iyi Yetenek İşe Alım Stratejisi' ödülüne layık görülmüştü. Pandemi sürecinde uygulamalarımızı yeni normale çevik bir şekilde uyum sağlayarak güncelledik ve bu dönemde sektörümüzde öncü firmalardan biri olduk." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yeni nesil ORVILLE kısa dönem, uzun dönem ve 1 yıllık proje bazlı staj programlarıyla öğrencilere ulaştıklarını aktaran Görgülü, şunları kaydetti:

"Dijitalleştirilmiş kampüs aktivitelerimiz, uluslararası Twizy öğrenci inovasyon yarışmamız, dijital tersine mentörlük, kadın üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz 'womentoring@campus' mentörlük programı genç yetenekler tarafından ilgi ile takip edildi ve çokça beğenildi. Öğrencilere sunduğumuz bu pozitif deneyimin, kurum içinde de devam ettiğini görebiliyoruz.

Yeni çalışanlarla adaptasyon programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda Oyak Renault olarak vaat ettiğimiz deneyimin karşılığını gördüklerini iletiyorlar. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların olumlu yansımalarını, iş ilanlarımıza yapılan başvuruların niteliğinin yükselmesinden, iş başvurusu sayısının artmasından ve en iyi işverenler sıralamalarında kaydedilen ilerlemeden görebiliyoruz. Uluslararası standartlara ulaştırdığımız yetenek kazandırma uygulamalarımızı daha iyiye taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Oyak Renault, Üniversite, Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyak Renault en beğenilen ilk 50 işverenden biri seçildi - Son Dakika

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