Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor - Son Dakika

Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor

23.10.2020 12:04
Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor, System.String[]

Sincan Belediyesi, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak ve öykü dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla "Millet Kıraathaneleri Öykü Yarışması" düzenliyor.

Sincan Belediyesi, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak ve öykü dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla "Millet Kıraathaneleri Öykü Yarışması" düzenliyor.

Sincan Belediyesi, genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, Türk dilinin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek ve öykü dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla "Millet Kıraathaneleri Öykü Yarışması" düzenliyor. Yarışmaya 6, 7, 8. sınıf, lise ve üniversite öğrencileri ile edebiyata gönül veren vatandaşlar katılabilecek. Ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve yetişkinler ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Her yarışmacı kendi kategorisinde sadece bir öyküyle yarışmaya katılabilecek. Adayların Sincan'da ikamet etmesi ve öykülerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekiyor.

Yarışmada her kategorinin birincisine 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca iki esere 500 TL motivasyon ödülü takdim edilecek. Yarışmada derece alan öyküler, Sincan Belediyesince kültür sanat yayını olarak kitap ve e-kitap şeklinde yayımlanabilecek.

Adaylar fotoğraflı özgeçmiş, millet kıraathanelerinden temin edecekleri başvuru formu ve yazdıkları öyküyü (beş nüsha halinde) tek zarfa koyarak teslim edecek. Zarfın üzerinde sadece yarışma kategorisi belirtilecek. Yarışmaya gönderilecek öyküler "vefa" veya serbest konularda yazılacak. Sincan ile ilgili kişi veya kişiler, olaylar konu olarak seçilebilecek. Değerlendirmede dil, kurgu ve anlatım özelliklerinin yanı sıra; olayları yansıtma biçimi de göz önüne alınacak. Alıntı olan veya herhangi bir yerde yayınlanmış olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsa dahi iptal edilecek. Temel imla kurallarına uygun yazılmayan öyküler değerlendirmeye alınmayacak. 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterinde 1,5 satır aralığında yazılması istenen öyküler, 5 sayfayı geçmeyecek. Adaylar öykülerini 15 Kasım'a kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temelli Ek Hizmet binası ile millet kıraathanelerine teslim edebilecek. - ANKARA

Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor
Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor
Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor

Sincan Belediyesi, Türk Lirası, Sincan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öykü yarışmasına başvurular devam ediyor - Son Dakika

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