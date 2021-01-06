Oylat hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika

Oylat hizmet vermeye başlıyor

06.01.2021 14:22
Oylat hizmet vermeye başlıyor, System.String[]

İnegöl'ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları, pandemi tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdiği hizmetine 22 Ocak itibariyle yeniden başlıyor.

İnegöl'ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları, pandemi tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdiği hizmetine 22 Ocak itibariyle yeniden başlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, güvenli turizm sertifikası sahibi Oylat Kaplıcalarına misafirlerin gönül rahatlığıyla gelebileceğini söyledi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler gereği 1 Aralık 2020 tarihinde ikinci kez kısıtlamaya gidilen turizm alanlarında bir buçuk aydır hizmet verilmiyor. İnegöl'ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları da bu süreçte hizmet vermedi. Oylat'la ilgili müjdeli haber bugün geldi. Güvenli Turizm Belgesi alan Oylat Kaplıcaları, 22 Ocakta yeniden hizmet vermeye başlıyor. Ancak bu süreçte günü birlik tesisler kapalı olacak. Oylat'ta sadece iki otel hizmet verecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi sürecinde Oylat Kaplıcaların alınan tedbirler gereği 1 Aralık 2020 tarihinde hizmete ara verdiğini hatırlattı. Taban, "Vak'a sayılarındaki yoğun artış, Aralık ayında yeni tedbirleri beraberinde getirmişti. Bu tedbirlerle birlikte hizmetine ara veren Oylat Kaplıcalarımız, 22 Ocak 2021 Cuma günü itibariyle konaklamalı misafir kabulüne başlayacak. Güvenli turizm sertifikası da bulunan şifalı incimiz Oylat'ta, ilk etapta konaklamalı olarak hizmet verilmeye başlayacak. Bu süreçte günü birlik tesisler, halk hamamları, SUGESAM gibi alanlar hizmet vermeyecek. Otellerimizde pandemi sürecine ilişkin tüm tedbirler alınmış durumda. İnşallah 22 Ocak itibariyle ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Oylat hizmet vermeye başlıyor
Oylat hizmet vermeye başlıyor

İnegöl, Aralık, Turizm, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oylat hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika


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