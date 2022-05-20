Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku

20.05.2022 18:12
Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu üzerinde kontrol yaptığı sırada bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement