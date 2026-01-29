Oyuncakları İyileştiren Mühendis - Son Dakika
Oyuncakları İyileştiren Mühendis

29.01.2026 11:30
Emekli mühendis Bülent Uysaler, bozulan oyuncakları tamir ederek çocukları mutlu ediyor.

Çalıştığı firmadan 5 yıl önce müdür olarak emekli olan 57 yaşındaki bilgisayar mühendisi Bülent Uysaler, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 4 yıldır bozulan her türlü oyuncağı yeniden tamir ediyor.

Çocukluğundan beri tamir işlerini seven Uysaler'den, 4 yıl önce bir arkadaşı çocuklarına ait olan oyuncakları onarmasını istedi.

Bu isteği memnuniyetle yerine getiren Uysaler, aynı arkadaşının tamirciliği devam ettirmesi yönündeki tavsiyesiyle hayatında yeni bir döneme adım attı.

Uysaler, önce evinin bir odasını, daha sonra da yaşadığı sitenin deposunu atölyeye çevirerek oyuncakları tamir etmeye başladı.

Farklı şehir ve ülkelerden gelen türlü oyuncaklar Uysaler'in elinde yeniden işlev kazandı.

Oyuncak bebekler, dönme dolaplar, atlı karıncalar, kuklalar, arabalar ile koleksiyon değeri olan nostaljik tüm oyuncakları tamir eden Uysaler, yapamadığı değerli oyuncakları ise çocuklara bağışlıyor.

"Oyuncakların bir hastalığı var ve ben iyileştirmeye çalışıyorum"

Uysaler, AA muhabirine, insanların oyuncaklara kıymet vermesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Emeklilik döneminde hem yetişkinlerin hem de çocukların hayatlarına bu şekilde dokunabildiğini dile getiren Uysaler, bozulan oyuncakları bir hasta olarak nitelendirdiğini belirtti.

Uysaler, onları iyileştirmek için de uğraştığını kaydederek, "Oyuncakların bir hastalığı var ve ben iyileştirmeye çalışıyorum. Nasıl bir doktor hastasının sırtını dinleyip, boğazına bakarak tedavi yöntemi arıyor, biz de sıkıntının nereden kaynaklandığını tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Aslında buraya bir nevi hastane diyebiliriz." dedi.

Emeklilik sonrasında bir arayış içinde olduğunu ve arkadaşının tavsiyesi ile bu işe başladığını aktaran Uysaler, şöyle devam etti:

"Arkadaşım çocuklarının oyuncaklarını tamir edeceği bir yer bulamayınca bana getirdi. Onun bana, 'Sen bu işi niye yapmıyorsun?' demesiyle de buna başladım. Yaklaşık 4 sene de 1000 oyuncak tamir ettim. Bu da bine yakın çocuğu sevindirmişiz demek oluyor. Normalde emekli olunca insanlar bir araya gelip kahvehanelerde veya parklarda farklı şeylerle uğraşıyorlar. Ben hep aktif olarak bu tip şeylerle uğraştım. Evde oturmak açıkçası çok sıkıcıydı. Bir arayışım vardı. İlk başta böyle bir şey kurunca 'Beni kim arar?' diye düşündüm. Daha sonra kafama yattı ve telefonla sosyal medya hesaplarını aktif ettim. Yaklaşık 10 gün sonra oyuncak bebekle alakalı telefon geldi. İlk başta biraz gerildim. Çünkü bir arkadaşınıza yapmak ile bir hizmet vermek aynı şey değil. Başlangıç oldu. Keyif aldığım bir durum."

"Çocukken bile arkadaşlarım bana bir şeylerini tamir ettirirdi"

Çocukluğundan bu yana bir şeyleri tamir etmekten keyif aldığının altını çizen Uysaler, o dönemde arkadaşlarının kendisine bozulan oyuncuklarını verdiğini anlattı.

Uysaler, ortaokulda kendi yaptığı kaynak makinesiyle kırılan bisikletleri onardığına dikkati çekerek, "Bir şeyleri tamir ediyor olabilmek güzel bir şey. Mesela mahalledeki ağabeylerimiz tamir etmem için radyolarını getirirdi. Aslında ufak ufak onlarla başladım. Her türlü ekipmanım vardı, o yüzden sorun yaşamadım. İlk başlarda konuya adapte olmakta zorlandım. Şimdi ise alıştım." diye konuştu.

"Küçüklerin hayatına dokunuyor olmak benim için bir mutluluk"

Çocukların hayatlarına dokunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Uysaler, Türkiye'nin her yerinden, Antalya, Mersin ile Hakkari gibi illerden tamir için oyuncaklar geldiğinin altını çizdi.

Uysaler, oyuncaklarda özel ilgi alanları olan kişilerin bulunduğunu dile getiren Uysaler, "Onlar asla oyuncaklarından vazgeçemiyorlar. Bazen 'hızlı servis' dediğimiz şekilde, onlarla beraber yapıyoruz. Küçüklerin hayatına dokunuyor olmak benim için bir mutluluk. Aynı zamanda yetişkin insanların da hayatlarına dokunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerin baba veya dedesinden hatıra kalan oyuncaklara sahip olduğunu kaydeden Uysaler, şu anda 30 senelik bir oyuncağı tamir ettiğini, bir kişinin bununla ağabeyine sürpriz yapacağını belirtti.

Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklara hediye projesi

Uysaler, daha önce bazı oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara hediye olarak gönderdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bazı tamiri olmayan oyuncaklar gelebiliyorlar. Geri istemiyorlar. Bunlar bizde kalınca biriktiriyoruz. Temizliklerini yapıyoruz, kırıklarını düzeltiyoruz. Fonksiyon olarak çalışmıyor olabilirler ama iş görüyorlar. Biz bunları topladıktan sonra hediye paketi yaptık. Hatay'daki deprem bölgesine yardım gönderen bir kuruluş vasıtasıyla çocuklara tamir ettiğimiz oyuncakları hediye ettik. İkinci hedefim de Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklara bunları göndermek."

Geçmişte kitap fuarlarında ve sahaflarda elektroniği anlatan kitapları aradığını ifade eden Uysaler, elektrik devre tasarımlarını buradan öğrendiğini, herhangi bir eğitim görmediğini anlattı.

Uysaler, Türkiye'de de tamir açısından oyuncakla uğraşan 4-5 kişi olduğuna değinerek, "Farklı dallarda onarımlar yapan var. Ben de öyle bir açık olduğunu düşündüm. Kendimce uğraştığım bu hobiyi bir sanata dönüştürmek istedim. Hem de birilerine faydalı olmak için bu yolu tercih ettim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

