Oyuncu Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı

Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki" dedi.

"TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKTI"

Son olarak Çocuk dizisinde rol alan oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz."

"HASTALIĞIN GETİRDİĞİ BİRÇOK EVREYİ YAŞIYORUM"

"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç... Diyeceğim şu ki kendinize çok dikkat edin başka da bir şey denmiyor. Ben hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum."

"ÖKSÜRMEKTEN GÖĞSÜM AĞRIYOR"

"Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaz kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum... Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli. Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım...

"UMARIM AİLEM TEST SONUÇLARI NEGATİFTİR"

"Sağlıkçılara gelirsek hepsi o kadar özenli ki bu süreçte günde kaç kere arandığımı bilmiyorum hepsi durumumu soruyor ve bilgilendirme yapıyorlar. Onlara her gün asıl siz kendinize dikkat edin diyorum çünkü ben evdeyim ama onlar? Onlar evlerinde değil inanın işleri çok dediğimizden çok daha zor... Neyse ben iyiyim iyi olacağım evdekilerin test sonuçlarını alınca en azından rahatlayacağım, umarım negatiftir. Siz de iyi olun ve lütfen evde kalın..."

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

Cansın Çekili 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdüren Çekili, Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı. Çekili bunun yanı sıra Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi aldı. İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirerek dizide Aysel karakterini canlandırdı.