Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle ününü dünya çapında duyuran Demet Özdemir, iş anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Dizi ve filmlerin yanı sıra markaların yüzü olan oyuncu, saçlarının güzelliğini kullanarak bir şampuan markasıyla anlaşmasını uzattı. Geçtiğimiz sene reklam filminde oynadığı firmanın satışlarını artıran oyuncu, aynı markayla iki yıl daha anlaştı.

2 YIL DAHA AYNI MARKAYLA ÇALIŞACAK

Özdemir'in performansından çok mutlu olan şampuan markası, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 3 milyon TL karşılığında 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir'le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yeni reklam filmini 2 hafta içerisinde yayında olacak.