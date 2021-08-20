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Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı - Son Dakika

Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı

20.08.2021 11:13

Saçlarının güzelliğiyle birçok markanın radarında olan oyuncu Demet Özdemir, 2020 yılında da reklam yüzü olduğu şampuan markasıyla yeniden sözleşme imzaladı. 3 milyon TL'lik sözleşme imzalayan oyuncu, 2 yıl daha aynı marka ile devam edecek.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle ününü dünya çapında duyuran Demet Özdemir, iş anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Dizi ve filmlerin yanı sıra markaların yüzü olan oyuncu, saçlarının güzelliğini kullanarak bir şampuan markasıyla anlaşmasını uzattı. Geçtiğimiz sene reklam filminde oynadığı firmanın satışlarını artıran oyuncu, aynı markayla iki yıl daha anlaştı.

2 YIL DAHA AYNI MARKAYLA ÇALIŞACAK

Özdemir'in performansından çok mutlu olan şampuan markası, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 3 milyon TL karşılığında 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir'le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yeni reklam filmini 2 hafta içerisinde yayında olacak.

Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı

Demet Özdemir, Türk Lirası, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı - Son Dakika Magazin


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