Son Dakika Haberleri: Oyuncu Hande Erçel'in Acı Günü

Oyuncu Hande Erçel'in Acı Günü

1 saat önce

Oyuncu Hande Erçel'in acı günü Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti.

Oyuncu Hande Erçel'in acı günü
Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden Aylin Erçel için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan Hande Erçel'e sevenleri sosyal medya üzerinden binlerce başsağlığı diledi. Hayatını kaybeden Aylin Erçel için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Hande Erçel taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Annesini kaybeden Hande Erçel'i arkadaşları yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Aylin Erçel'in cenazesine Murat Dalkılıç, Bestem Su Özdemir, Tolga Sarıtaş, Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan gibi sinema ve dizi oyuncuları katıldı.
Hayatını kaybeden Aylin Erçel için rahmet dileyen Murat Dalkılıç, "Allah rahmet eylesin, güzel bir melek göçtü. Allah huzura kavuştursun" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.
Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Erçel, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, İstanbul, Hande Erçel, Genel
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