Oyuncu Rıza Akın, Adana'da Portakal Bahçesinde Evlendi
1 saat önce
OYUNCU Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'daki portakal bahçesinde evlendi.
OYUNCU Rıza Akın
, Japon
Miho Shimotashiro ile Adana
'daki portakal bahçesinde evlendi. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Miho Shimotashiro ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Menderes
ve Funda Samancılar ile Doç.Dr. Alper Eken yaptı. Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk
, usta sanatçı Menderes Samancılar
ile Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt ve 31 Mart Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar
da katıldı. Akın'ın nikah töreninde '01' yazılı tişört ve Japonların yöresel kıyafetini giydi.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:52 Kaynak: DHA
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