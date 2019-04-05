Son Dakika Haberleri: Oyuncu Rıza Akın, Adana'da Portakal Bahçesinde Evlendi

Oyuncu Rıza Akın, Adana'da Portakal Bahçesinde Evlendi

1 saat önce

OYUNCU Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'daki portakal bahçesinde evlendi.

Oyuncu Rıza Akın, Adana'da Portakal Bahçesinde Evlendi, System.String[]
OYUNCU  Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'daki portakal bahçesinde evlendi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Miho Shimotashiro ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç.Dr. Alper Eken yaptı. Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, usta sanatçı Menderes Samancılar ile Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt ve 31 Mart Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da katıldı. Akın'ın nikah töreninde '01' yazılı tişört ve Japonların yöresel kıyafetini giydi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:52 Kaynak: DHA

Japon, Rıza Akın, Adana, Magazin
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