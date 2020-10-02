Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi - Son Dakika

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi

Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi, System.String[]

Kendisinden yaşça büyük olan Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu sefer de lüks terlikleriyle adından söz ettirdi. Neredeyse her gün başka bir yerde görüntülenen Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken basın mensuplarına takıldı. Dünden bugüne değişen bir şey yok" diyen Sarıkaya, herkesi gülümsetti.

MASUMLAR APARTMANI'NA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Milliyet'te yer alan habere göre: Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği Masumlar Apartmanı'nı çok beğendiğini belirterek "Bayılıyorum onlara, çok başarılılar. Hiç kaçırmadan izliyorum. Yolları zaten açık, kimseye ihtiyaçları yoklar ama müthişler" dedi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi

15 BİN TL'LİK TERLİK GİYDİ

Altın sarısı rengindeki pantolonuyla göz kamaştıran Serenay Sarıkaya'nın dünyaca ünlü markaya ait olan terlikleri ise 2 bin dolar yani 15 bin TL.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:22

Son Dakika Magazin Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi - Son Dakika Magazin

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