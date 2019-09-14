Son Dakika Haberleri: Oyuncu şevket çoruh'a izmir'de saldırı (2)
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Oyuncu şevket çoruh'a izmir'de saldırı (2)

46 dakika önce

OYUNCUYA SALDIRI ANLARINI ANLATTIİzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh'un meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğramasının ardından olayın görgü tanığı olan restoran müdürü Erdoğan...

Oyuncu şevket çoruh'a izmir'de saldırı (2), System.String[]

OYUNCUYA SALDIRI ANLARINI ANLATTI
İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh'un meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir grup tarafından saldırıya uğramasının ardından olayın görgü tanığı olan restoran müdürü Erdoğan Akkoç, şöyle konuştu:
"Şevket Bey, tanıdığımız ve her zaman bizi tercih eden müşterimiz. Olay anında bir araç havlayan köpeklere karşı zik zak yaptı. Bu duruma Şevket Bey, müdahale etti. Sonrasında ise sürücü ile Şevket Bey ve yanındaki arkadaşı arasında tartışma yaşandı. Bu sırada sürücünün arkadaşlarının da müdahale etmesi üzerine olay büyüdü. Olayın bizim restoranımızla ilgisi yok ama biz de müdahale ettik, yatıştırmaya çalıştık. Yaşananlar üzücüydü."

Taylan YILDIRIM/İZMİR,


Şevket Çoruh, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:22 Kaynak: DHA
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