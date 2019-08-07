Son Dakika Haberleri: Öz İplik-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümü
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Öz İplik-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümü

2 saat önce

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, iş kolunda lider sendika olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, kurucularımızın açtığı yolda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Öz İplik-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, iş kolunda lider sendika olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda, kurucularımızın açtığı yolda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öz İplik-İş Sendikasının 42. kuruluş yıl dönümü bir restoranda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Sendika Genel Başkan Ay, burada yaptığı konuşmada, sendikalarının temelinin 1978'de genç, dinamik ve idealist 7 tekstil işçisi tarafından Gaziantep'te atıldığını aktardı.
Öz İplik-İş Sendikasının iş kolunun ikinci, Hak-İş'in ise altıncı büyük sendikası olduğunu vurgulayan Ay, şunları kaydetti:
"Sendikamız gücünü emekten aldığı için her daim işçilerin tercihi oldu. Bugün 32 bini aşan çok geniş bir aileyiz. Hedefimiz iş kolunda lider sendika olmak. Bu kapsamda, kurucularımızın açtığı yolda azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."
Etkinlik kapsamında, sendika üyelerine yönelik düzenlenen "Tekstil Sektöründe Emek" konulu Instagram fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Fotoğraf yarışmasının jürisi Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Öz İplik-İş Sendikası Basın Müşaviri Didem Boztaş ile fotoğraf sanatçısı Kemal Yıldıztaş ve Emre Polatel'e plaket verildi.
Etkinliğe Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Mehmet Er, Hak-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ve davetliler katıldı.
Gaziantep, Sendika, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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