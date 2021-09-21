Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

"Ucuz ev cenneti olarak" biliniyordu! Kiralık daire fiyatları orada da tavan yaptı

Kocaeli'de geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olay, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Nurcan Serçe isimli kadının öz kızına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "Nurcan Serçe Tutuklansın" etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Serçe'nin yargılandığı davada karar verildi. Davada anne Serçe 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, üvey babanın beraatine karar verildi.

DİNİ NİKAHLI EŞİ PAYLAŞTI

6 Şubat 2021 tarihinde Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Serçe'nin kızı D.N.B.'ye (8) uyguladığı şiddet görüntüleri, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve görüntüler büyük tepki toplamıştı. Olayın 2019 yılında yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Görüntülerin 6 Şubat'ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve görüntüleri çeken dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUKLARIMI BANA VERMİYORLAR"

Nurcan Serçe'nin, 'çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar'ın ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin Bahar ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Özdemir katıldı. Karar duruşmasında son sözleri alınan anne Nurcan Serçe, "Çocuklarım hala yurtta ve henüz çocuklarımı bana vermediler. Ben çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim. Yeni bir işe girdim, ailemin desteği ile kendime bir ofis açtım. Ben olanlardan dolayı çok pişmanım beraatimi talep ediyorum.

"KASTEN ÖLDÜRME SUÇU GÖRÜLMÜYOR"

Adli Tıp uzmanı Doktor Mustafa Özdemir duruşma salonunda davet edilerek, iddiaya konu olan görüntüler izletildi. Bilirkişi Özdemir, "Çocuğun kendisinden hacim olarak büyük bir baskı uygulandığı görünmektedir ancak bunun ne kadar olduğu söylemek mümkün değildir. Görüntülerde çocuğun hayatı tehlike geçirmediği kasten öldürme suçu ile değil kasten yaralama suçu ile cezalandırılabileceği öngörüyorum" diye konuştu.

ANNEYE HAPİS CEZASI, ÜVEY BABAYA BERAT

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, "Altsoyu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" hakkında dava açılan anne Serçe'ye, "Kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üvey baba Hayrettin Bahar'ın ise beraatine karar verdi.